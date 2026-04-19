وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد در مجمع دیپلماسی آنتالیا 2026 نمایندگانی از 150 کشور از جمله 23 رئیس دولت و حکومت و 50 وزیر حضور داشتند و این رویداد به یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های دیپلماتیک جهان تبدیل شد.

فیدان: مجمع دیپلماسی آنتالیا با حضور 23 نفر از سران کشورها و دولت‌ها برگزار شد وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد در مجمع دیپلماسی آنتالیا 2026 نمایندگانی از 150 کشور از جمله 23 رئیس دولت و حکومت و 50 وزیر حضور داشتند و این رویداد به یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های دیپلماتیک جهان تبدیل شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری پایانی «مجمع دیپلماسی آنتالیا» ADF 2026 که در مرکز کنگره NEST در منطقه توریستی بلک برگزار شد اعلام کرد که در مجمع دیپلماسی آنتالیا 23 نفر از سران کشورها و دولت‌ها، 13 نفر از معاونان سران کشورها و دولت‌ها و 50 وزیر حضور داشتند.

فیدان با اشاره به پایان پنجمین دوره این مجمع گفت: پس از سه روز فعالیت فشرده، آنتالیا بار دیگر به مرکز مهم دیپلماسی جهانی تبدیل شد.

وی افزود: در این دوره، برنامه‌ای گسترده شامل نشست‌های رهبران و جلسات منطقه‌ای در 52 پنل برگزار شد و امکان بررسی همه‌جانبه بحران‌های موجود فراهم گردید.

فیدان تاکید کرد از منطقه آسیا-پاسیفیک تا آمریکای لاتین، و از اروپا تا آسیای مرکزی، رهبران، تصمیم‌گیران و کارشناسان از 150 کشور و 66 سازمان بین‌المللی در این مجمع حضور داشتند که مجموع شرکت‌کنندگان به 6 هزار و 400 نفر رسید.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به دیدارهای رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در حاشیه این مجمع، گفت: رئیس‌جمهور و همچنین معاون رئیس‌جمهور و دیگر وزرا مذاکرات مؤثری با همتایان خارجی خود انجام دادند.

فیدان همچنین به برگزاری نشست چهارجانبه با حضور عربستان سعودی، مصر و پاکستان اشاره کرد و گفت در این نشست موضوعاتی مانند صلح، ثبات منطقه‌ای و آزادی کشتیرانی مورد بررسی قرار گرفت و درباره گام‌های عملی برای آینده منطقه گفت‌وگو شد.

فیدان: ترکیه بر تقویت صلح و میانجیگری در بحران‌های منطقه‌ای تاکید دارد

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری پایانی «مجمع دیپلماسی آنتالیا 2026» با اشاره به گفت‌وگو درباره نفش میانجیگری ترکیه در درگیر‌ی‌های منطقه گفت: ترکیه به‌دنبال مدیریت و توقف تنش‌ها و تقویت همکاری‌هاست و بر لزوم استفاده از تجربه‌های گذشته برای شکل‌دهی آینده تاکید دارد.

او همچنین به دیدار با کشورهایی که در «طرح صلح غزه» حضور دارند اشاره کرده و اظهار داشت: در این نشست‌ها درباره نتایج تصمیمات و چشم‌اندازهای مطرح‌شده بحث شده است.

فیدان درباره ساختار امنیتی جدید منطقه و موضوع تنگه هرمز گفت: کشورهای منطقه باید با همکاری یکدیگر مشکلات را حل کنند و ترکیه تحولات مربوط به تنگه هرمز را از نزدیک دنبال می‌کند و در صورت لزوم اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ترکیه نه‌تنها تحولات و گفت‌وگوهای میان آمریکا و ایران با میانجی‌گری پاکستان را دنبال می‌کند، بلکه آماده حمایت از این روند نیز هست.

او تصریح کرد: هر دو طرف با جدیت و صمیمیت تمایل خود را برای ادامه مذاکرات نشان داده‌اند و تداوم این روند برای جهان اهمیت دارد.

فیدان با اشاره به نگرانی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌ها افزود: بسیاری از طرف‌ها نگرانی‌های خود را در این زمینه مطرح کرده‌اند؛ جلوگیری از آغاز دوباره جنگ موضوعی مهم برای همه است.

وی همچنین از انجام یک دیدار مهم با طرف پاکستانی خبر داده و گفت: با نزدیک شدن به پایان دوره آتش‌بس، امید می‌رود درگیری‌ها دوباره آغاز نشود و احتمال تمدید آتش‌بس وجود دارد. نسبت به تمدید آتش‌بس خوش‌بین هستیم، هرچند حل کامل اختلافات در مدت دو هفته ممکن نیست.

فیدان تصریح کرد: ما به تلاش برای صلح و ثبات در قفقاز جنوبی ادامه می‌دهیم. در هر جا، رویکرد ما بر اولویت دادن به صلح و ثبات است تا بتوانیم بر پایه آن به توسعه دست یابیم. در واشنگتن یک توافق امضا شد و برای پیشرفت بیشتر، چند گام دیگر نیز باقی مانده است. ترکیه به نقش خود در حمایت از آذربایجان ادامه خواهد داد و ما باور داریم که این منطقه در آینده به منطقه‌ای بسیار باثبات‌تر تبدیل خواهد شد.

وی درباره نقش میانجیگری ترکیه در جنگ روسیه و اوکراین، گفت: رئیس‌جمهور اردوغان همواره تأکید کرده که این رویکرد ادامه خواهد داشت و ترکیه همیشه برای این موضوع آماده است. هرگونه مذاکره‌ای که در مکان دیگری نیز برگزار شود، مورد حمایت ترکیه قرار خواهد گرفت، به شرط آن‌که هدف آن برقراری صلح باشد.

وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه در نشست غیررسمی وزرای خارجه سازمان کشورهای ترک مسائل مربوط به جغرافیای مشترک بررسی شد، افزود: سومین نشست وزرای خارجه پلتفرم صلح بالکان نیز در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا برگزار و گام‌های عملی برای همکاری‌های میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

فیدان، نشست سطح‌بالای «فلسطین برای همه: حفاظت از آینده آموزش در برابر ویرانی» را که تحت حمایت امینه آردوغان برگزار شد، از مهم‌ترین برنامه‌های این مجمع دانست.

وی با اشاره به حضور نمایندگانی از مناطق مختلف جهان، گفت این مجمع بار دیگر فرصتی فراهم کرد تا دیدگاه‌ها درباره مسائل جهانی و منطقه‌ای در کانون دیپلماسی مطرح شود و تأکید کرد مجمع دیپلماسی آنتالیا بار دیگر نقش خود را به‌عنوان بستری برای گردهم‌آوردن دیدگاه‌ها، جغرافیاها و منافع متنوع به‌خوبی اثبات کرده است.

فیدان با یادآوری اینکه ترکیه میزبان سی‌ویکمین کنفرانس طرف‌های کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP31) خواهد بود، افزود در این مجمع بر اهمیت امنیت غذایی و ضرورت جلوگیری از قربانی شدن اقدامات مقابله با خشکسالی و تغییرات اقلیمی در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی تأکید شده است.



وزیر خارجه ترکیه با اشاره به برگزاری سومین نشست چهارجانبه میان ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و مصر تأکید کرد هدف این چارچوب از ابتدا، رسیدگی به تمامی مسائل نیازمند رویکرد منطقه‌ای با دستورکاری واقع‌گرایانه، عملی و قابل اجرا بوده و اراده رهبران این کشورها نیز بر همین مسیر قرار دارد. وی تأکید کرد این کشورها نماینده بخش مهمی از منطقه هستند و عدم استفاده از ظرفیت‌های همکاری، مانع تحقق پتانسیل منطقه شده است.

​​​​​​​