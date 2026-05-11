11 مه 2026•بهروزرسانی: 11 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه فردا برای انجام دیدارها و رایزنیهای رسمی به قطر سفر خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان فردا عازم قطر میشود.
انتظار میرود وی در دیدارهای خود، روند آمادهسازی دوازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی ترکیه و قطر را که قرار است امسال به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در ترکیه برگزار شود، بررسی کند.
همچنین پیشبینی میشود فیدان در این گفتوگوها، حمایت ترکیه از قطر در برابر حملات انجامشده در ماههای مارس و آوریل را مورد تأکید قرار دهد و اعلام کند آنکارا نسبت به برقراری دوباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز حساسیت مشترکی با دوحه دارد و این موضوع برای امنیت منطقهای و ثبات اقتصادی از اهمیت حیاتی برخوردار است.