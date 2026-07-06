وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به روابط نزدیک رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ گفت آنکارا در نشست سران ناتو تلاش خواهد کرد از این روابط برای کاهش اختلافات درون ائتلاف استفاده کند.

فیدان: روابط نزدیک اردوغان و ترامپ می‌تواند به کاهش اختلافات در ناتو کمک کند وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به روابط نزدیک رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ گفت آنکارا در نشست سران ناتو تلاش خواهد کرد از این روابط برای کاهش اختلافات درون ائتلاف استفاده کند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در گفت‌وگو با روزنامه «نیویورک تایمز» پیش از برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا، اظهار داشت که آنکارا در این اجلاس از روابط نزدیک میان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای کمک به رفع اختلافات درون ائتلاف ناتو بهره خواهد گرفت.

فیدان با بیان اینکه روابط اردوغان و ترامپ می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود در ناتو کمک کند، گفت این رابطه برای ترامپ بر پایه اعتماد و دوستی استوار است و ترکیه قصد دارد از این دوستی در راستای منافع همه اعضای ناتو استفاده کند.

وی همچنین درباره انتقادهای ترامپ از ناتو با بیان اینکه انتظار دارد گفت‌وگوهای فنی این اجلاس بدون مشکل برگزار شود، افزود: در این زمینه هیچ مشکلی نمی‌بینم.

وزیر امور خارجه ترکیه با تأکید بر وجود اجماع میان ترکیه و کشورهای اروپایی درباره اهمیت ناتو، تصریح کرد: هیچ‌کس ضرورت وجود ناتو را زیر سؤال نمی‌برد.

فیدان همچنین افزایش همکاری‌های دفاعی در اتحادیه اروپا را مغایر با تعهدات اعضا در قبال ناتو ندانست و گفت ترکیه و اروپا باید یکدیگر را از ارکان اساسی امنیت جمعی خود بدانند.

وی افزود: ما نیز بخشی از اروپا هستیم و تا زمانی که در جغرافیای اروپا در کنار یکدیگر سکوی مشترک امنیتی خود را شکل ندهیم، هرگز احساس امنیت کامل نخواهیم کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران گفت هر دو طرف از نظر اراده سیاسی، در دستیابی به اهداف نهایی کاملاً جدی هستند.

وی افزود که این یادداشت تفاهم، موضوعات حساسی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، لغو تحریم‌ها و تردد در تنگه هرمز را به مذاکرات آینده موکول کرده است.