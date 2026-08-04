آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه فردا برای شرکت در نشست وزارتی درباره قدس که به میزبانی اردن در امان برگزار می‌شود، راهی این کشور خواهد شد.

این نشست به میزبانی ایمن الصفدی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه اردن، برگزار می‌شود و علاوه بر ترکیه و اردن، مقامات عالی‌رتبه فلسطین، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، قطر، اندونزی، بحرین، عراق, مراکش، تونس، الجزایر، سومالی و مالزی و همچنین دبیرکل اتحادیه عرب در آن حضور خواهند داشت.

انتظار می‌رود در این نشست، موضوعاتی از جمله ضرورت حفظ جایگاه تاریخی و حقوقی اماکن مقدس قدس، تحولات قدس شرقی و کرانه باختری، اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل، روند آتش‌بس در غزه، آخرین تحولات مسئله فلسطین، تلاش‌های بین‌المللی برای تحقق راهکار دو دولتی و راه‌های تقویت همکاری و موضع مشترک برای حفظ صلح و ثبات منطقه بررسی شود.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود فیدان در سخنرانی خود بر اهمیت دینی، تاریخی و فرهنگی قدس برای مسلمانان تأکید و حفظ جایگاه تاریخی و حقوقی این شهر را مسئولیتی مشترک برای جامعه جهانی اعلام کند.

