فرمانده ارتش پاکستان برای ادامه رایزنی‌ها به تهران سفر می‌کند فرمانده ارتش پاکستان امروز برای دیدار با مقامات ایرانی و بررسی روند تحولات منطقه‌ای و مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به تهران سفر می‌کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، امروز (پنج‌شنبه) در ادامه رایزنی‌های خود با مقامات ایران، به تهران سفر می‌کند.

به گزارش (ایسنا)، این سفر در چارچوب تداوم گفت‌وگوها و هماهنگی‌های سیاسی و منطقه‌ای میان تهران و اسلام‌آباد انجام می‌شود.

روز چهارشنبه نیز سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در کمتر از یک هفته وارد تهران شد و با مقامات ایرانی از جمله وزیر کشور و رئیس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، موضوعات مختلفی از جمله روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران نیز در دیدار با وزیر کشور پاکستان ضمن بررسی روند تحولات منطقه و مناسبات دو کشور، درباره آخرین وضعیت گفت‌وگوها و ابتکارات دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا تبادل نظر کرد.

در این رایزنی‌ها، دو طرف بر ضرورت تداوم گفت‌وگوهای سیاسی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای کمک به ثبات و امنیت منطقه تاکید کردند.

