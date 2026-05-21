Nazenin Alp
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، امروز (پنجشنبه) در ادامه رایزنیهای خود با مقامات ایران، به تهران سفر میکند.
به گزارش (ایسنا)، این سفر در چارچوب تداوم گفتوگوها و هماهنگیهای سیاسی و منطقهای میان تهران و اسلامآباد انجام میشود.
روز چهارشنبه نیز سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در کمتر از یک هفته وارد تهران شد و با مقامات ایرانی از جمله وزیر کشور و رئیسجمهور دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها، موضوعات مختلفی از جمله روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران نیز در دیدار با وزیر کشور پاکستان ضمن بررسی روند تحولات منطقه و مناسبات دو کشور، درباره آخرین وضعیت گفتوگوها و ابتکارات دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا تبادل نظر کرد.
در این رایزنیها، دو طرف بر ضرورت تداوم گفتوگوهای سیاسی و تقویت همکاریهای منطقهای برای کمک به ثبات و امنیت منطقه تاکید کردند.