فراخوان ترکیه به اسرائیل برای خروج از مناطق اشغالی سوریه

نیویورک/ خبرگزاری آنادولو

احمد یلدیز، نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل متحد، طی سخنانی در نشست شورای امنیت با موضوع «وضعیت خاورمیانه»، تلاش‌های دولت سوریه برای دور نگه داشتن این کشور از تنش‌های منطقه‌ای را شایسته تقدیر دانست.

وی تاکید کرد که حفظ ثبات و امنیت در منطقه نیازمند هماهنگی نزدیک و مستمر میان تمامی ذینفعان است.

یلدیز با اشاره به توافق آتش‌بس اخیر در لبنان، تصریح کرد که اسرائیل باید از اقداماتی که موجب تشدید تنش در سوریه می‌شود خودداری کرده و به اشغالگری خود پایان دهد.

وی با تاکید بر ضرورت احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، از اسرائیل خواست تا از منطقه حائل و تمامی مناطقی که از 8 دسامبر به اشغال خود درآورده است، عقب‌نشینی کند.

نماینده ترکیه خاطرنشان کرد که مسیر ثبات و بازسازی اقتصادی سوریه نباید با تهدیدهای جدید به خطر بیفتد.