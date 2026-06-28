عراق: آماده کمک برای پایان جنگ میان آمریکا و ایران هستیم

28 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئن 2026
بغداد/ خبرگزاری آنادولو
فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق در نشست خبری مشترک با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در بغداد گفت عراق از گفتوگو برای کاهش تنشهای منطقهای حمایت میکند و جنگ را رد میکند.
وی با اشاره به ادامه تنش در تنگه هرمز، اعلام کرد بسته شدن این گذرگاه تأثیر منفی بزرگی بر صادرات نفت و اقتصاد عراق گذاشته است.
وزیر امور خارجه عراق تأکید کرد بغداد با هر دو کشور آمریکا و ایران روابط مناسبی دارد و آماده است برای پایان جنگ میان آنها کمک کند.
عباس عراقچی نیز گفت سفرش به بغداد نخستین سفر او پس از جنگ است و هدف اصلی این سفر را به عنوان قدردانی از دولت و مردم عراق عنوان کرد.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت مذاکرات با واشنگتن و تحولات مربوط به تنگه هرمز با مقامات عراقی گفتوگو کرد.