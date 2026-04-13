عراقچی: مذاکرات اسلام‌آباد به‌دلیل زیاده‌خواهی آمریکا به نتیجه نرسید وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات فشرده اخیر با آمریکا در اسلام‌آباد اعلام کرد تهران با حسن نیت وارد گفت‌وگوها شده بود، اما زیاده‌خواهی، تغییر اهداف و تهدید به محاصره از سوی واشنگتن مانع نهایی شدن توافق شد.