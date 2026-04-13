Nazenin Alp
13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران درباره مذاکرات اسلامآباد در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس نوشت: «در جریان مذاکرات فشردهای که در بالاترین سطح طی ۴۷ سال گذشته برگزار شد، ایران با حسن نیت وارد مذاکره با ایالات متحده شد تا به جنگ پایان دهد. اما درست در زمانی که تنها چند گام تا «تفاهمنامه اسلامآباد» فاصله وجود داشت، با زیادهخواهی، تغییر مداوم اهداف و تهدید به محاصره مواجه شدیم».
وی در ادامه تصریح کرد: «ظاهراً هیچ درسی گرفته نمیشود. حسن نیت، حسن نیت میآفریند؛ دشمنی، دشمنی میآورد».