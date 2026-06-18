نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد ایران و آمریکا «توافق اسلام‌آباد» را به‌صورت الکترونیکی امضا کرده‌اند.

شهباز شریف: ایران و آمریکا «توافق اسلام‌آباد» را به‌صورت الکترونیکی امضا کردند نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد ایران و آمریکا «توافق اسلام‌آباد» را به‌صورت الکترونیکی امضا کرده‌اند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که آمریکا و ایران «توافق اسلام‌آباد» را به‌صورت الکترونیکی امضا کرده‌اند.

وی در این پیام نوشت: «امضای این توافق در عالی‌ترین سطوح دولتی نشان‌دهنده تعهد دو طرف به حل‌وفصل اختلافات از طریق دیپلماسی است».

نخست‌وزیر پاکستان تصریح کرد که «توافق اسلام‌آباد» بلافاصله اجرایی خواهد شد و در نخستین گام، ایران تنگه هرمز را فورا بازگشایی می‌کند و آمریکا نیز محاصره دریایی را به‌طور فوری لغو خواهد کرد.

شریف همچنین اعلام کرد که پاکستان با حمایت مشترک قطر به‌عنوان میانجی، طبق برنامه در 19 ژوئن 2026 مراسم رسمی امضای توافق را در سوئیس برگزار خواهد کرد تا مذاکرات فنی میان طرفین آغاز شود.

وی از دونالد ترامپ برای نقش‌آفرینی در این روند قدردانی کرد و همچنین برای مجتبی خامنه‌ای و مسعود پزشکیان ابراز احترام و قدردانی نمود.

شریف همچنین از تلاش‌های هیئت مذاکره‌کننده ایران، از جمله محمدباقر قالیباف و سید عباس عراقچی، تقدیر کرد.

نخست‌وزیر پاکستان در ادامه از رهبران ترکیه، قطر، عربستان سعودی و مصر به دلیل نقش و مشارکت آنان در دستیابی به این توافق تشکر کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز «درک متقابل بیشتر، احترام متقابل و رفاه مشترک پایدار» برای سراسر منطقه باشد.