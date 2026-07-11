وزیر امور خارجه سوریه و وزیر مشاور امور خارجه قطر، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه فعالیت‌ها و آموزش دیپلماتیک امضا کردند.

سوریه و قطر تفاهم‌نامه همکاری در حوزه آموزش دیپلماتیک امضا کردند وزیر امور خارجه سوریه و وزیر مشاور امور خارجه قطر، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه فعالیت‌ها و آموزش دیپلماتیک امضا کردند.

دمشق/خبرگزاری آنادولو

اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه و محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وزیر مشاور در امور وزارت خارجه قطر، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه فعالیت‌های دیپلماتیک و آموزش دیپلماتیک امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، این تفاهم‌نامه در کاخ تشرین در دمشق به امضای دو طرف رسید و حوزه‌هایی مانند پژوهش‌ و آموزش امور دیپلماتیک را در بر می‌گیرد.

پس از امضای این سند، شیبانی با الخلیفی و هیئت همراه او دیدار کرد. در این دیدار، راه‌های توسعه روابط میان دو کشور و امکان‌های همکاری در حوزه‌های مختلف بررسی شد.

دو طرف همچنین درباره تقویت روابط دوجانبه سوریه و قطر و افزایش هماهنگی در موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند.