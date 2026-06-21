21 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئن 2026
برن/ خبرگزاری آنادولو
دولت سوئیس از ورود هیئت ایرانی به این کشور برای شرکت در مذاکرات مربوط به اجرای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا استقبال کرد.
وزارت امور خارجه سوئیس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «از ورود هیئت ایرانی به سوئیس استقبال میکنیم».
در این پیام آمده است که هیئت ایرانی برای گفتوگو درباره اجرای تفاهمنامه امضا شده میان ایران و آمریکا، راهی شهر بورگناشتوک در کانتون نیدوالدن سوئیس شده است.
پیشتر پاکستان اعلام کرده بود که مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا در سطح کارشناسی، روز 21 ژوئن در شهر بورگناشتوک برگزار خواهد شد.
وزارت امور خارجه پاکستان نیز در بیانیهای اعلام کرده بود: «پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد، مذاکرات فنی در 21 ژوئن در شهر بورگناشتوک سوئیس برگزار میشود».
ایران نیز از اعزام هیئتی به سوئیس برای بررسی نحوه اجرای تفاهمنامه و همچنین گفتوگو درباره توقف حملات اسرائیل به لبنان خبر داده بود.
در همین حال، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، برای شرکت در مذاکرات پیشبینیشده با ایران، واشنگتن را به مقصد سوئیس ترک کرده است.
ایران و آمریکا در چارچوب مذاکراتی با میانجیگری پاکستان، 14 ژوئن به یک تفاهمنامه 14 مادهای برای توقف جنگ و حل اختلافات از طریق گفتوگو دست یافتند.
این تفاهمنامه که با عنوان «تفاهمنامه اسلامآباد» شناخته میشود، در 18 ژوئن به صورت دیجیتال توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا و اجرایی شد.
پایان درگیریها از جمله در لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا از جمله مفاد این تفاهمنامه اعلام شده است.
همچنین انتظار میرود دو طرف برای دستیابی به توافق نهایی، طی روزهای آینده مذاکراتی 60 روزه درباره برنامه هستهای ایران و موضوع رفع تحریمها را آغاز کنند.
سوئیس از ورود هیئتهای آمریکا و پاکستان برای مذاکرات ایران استقبال کرد
دولت سوئیس اعلام کرد از ورود هیئتهای آمریکا و پاکستان برای شرکت در گفتوگوهای مربوط به اجرای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا استقبال کرده است.
وزارت امور خارجه سوئیس در پیامهایی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که از ورود هیئت آمریکایی به این کشور استقبال میکند.
در این پیام آمده است که هیئت آمریکا برای گفتوگو درباره اجرای تفاهمنامه امضا شده میان ایران و آمریکا، به شهر بورگناشتوک در کانتون نیدوالدن سوئیس سفر کرده است.
در پیام دیگری نیز اعلام شد که از ورود هیئت پاکستان به سوئیس استقبال میشود.
در این پیام تأکید شد که پاکستان به عنوان یکی از میانجیهای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، برای مرحله بعدی مذاکرات به بورگناشتوک رفته است.
پیشتر نیز سوئیس از ورود هیئت ایرانی برای این گفتوگوها استقبال کرده بود.
پاکستان اعلام کرد که مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا روز آینده در بورگناشتوک برگزار خواهد شد.