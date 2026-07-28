28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
علی الزیدی، نخستوزیر عراق پس از ورود به آنکارا مورد استقبال وزیر تجارت ترکیه قرار گرفت و جهت گفتگو درباره توسعه روابط دوجانبه با رئیسجمهور این کشور دیدار میکند.
هواپیمای حامل نخستوزیر عراق در فرودگاه آنکارا به زمین نشست و وی در بدو ورود از سوی عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
قرار است رئیسجمهور اردوغان، نخستوزیر عراق را در کاخ ریاست جمهوری ترکیه به حضور پذیرفته و با وی دیدار و گفتگو کند.
انتظار میرود الزیدی در طول این سفر رسمی، نشستهای فشردهای را با مقامهای ارشد ترکیه پیرامون تقویت همکاریهای دوجانبه برگزار کند.
محور اصلی این گفتگوها بررسی راهکارهای توسعه مناسبات دو کشور به ویژه در زمینههای اقتصادی، مدیریت منابع آب، مسائل امنیتی و سرمایهگذاریهای مشترک خواهد بود.
نخستوزیر عراق از آرامگاه آتاترک بازدید کرد
علی الزیدی، نخستوزیر عراق که در چارچوب سفری رسمی به آنکارا، پایتخت ترکیه سفر کرده، از آرامگاه آتاترک بازدید کرد.
دفتر رسانهای نخستوزیری عراق با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که الزیدی از «آنیتکابیر»، آرامگاه مصطفی کمال آتاترک، دیدن کرده است.
در این مطلب همچنین تصاویری منتشر شده که نشان میدهد نخستوزیر عراق به همراه هیئتی شامل عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه با نهادن تاج گل بر مزار آتاترک و ادای احترام، یاد او را گرامی داشته است.