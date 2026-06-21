رسانه اسرائیلی: نتانیاهو از اعضای کابینه دولت خواست ترامپ را هدف انتقاد قرار ندهند

قدس/ خبرگزاری آنادولو

یک رسانه اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور از وزیران کابینه خود خواسته است از انتقاد شخصی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خودداری کنند.

پایگاه خبری «i24NEWS» به نقل از مقام‌های ارشد اسرائیل که نامشان فاش نشده، نوشت نتانیاهو به اعضای کابینه توصیه کرده است اظهارات انتقادی علیه ترامپ مطرح نکنند.

در این گزارش ادعا شد که دولت ترامپ و تیم مذاکره‌کننده آمریکایی درک درستی از ایدئولوژی حاکم بر ایران و حزب‌الله ندارند و به همین دلیل ماهیت این بازیگران را به‌درستی ارزیابی نمی‌کنند.

این رسانه همچنین مدعی شد اسرائیل نگران آن است که ایران از هرگونه توافق احتمالی با آمریکا برای بازسازی اقتصاد و تقویت توان نظامی خود در ازای امتیازهای محدود در موضوع هسته‌ای و حمایت از متحدان منطقه‌ای بهره ببرد.

به نوشته این گزارش، پس از توافق ایران و آمریکا، نارضایتی برخی سیاستمداران اسرائیلی از ترامپ افزایش یافته و این انتقادها علاوه بر رئیس‌جمهور آمریکا، متوجه جی دی ونس، معاون او، نیز شده است.

ترامپ در گفت‌وگویی با «آکسیوس» در 19 ژوئن گفته بود: «اگر من نبودم، اسرائیل نابود شده بود».

ونس نیز در واکنش به انتقاد برخی اعضای دولت اسرائیل از توافق ایران و آمریکا اظهار کرده بود: «دو سوم تسلیحاتی که از اسرائیل محافظت می‌کند، در آمریکا و با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تولید می‌شود».