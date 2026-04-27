Hussien Elkabany, Ömer Erdem
27 آوریل 2026•بهروزرسانی: 27 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر خارجه این کشور در تماسهای تلفنی جداگانه با وزرای خارجه ایران، قطر، بحرین و افغانستان، تحولات منطقه را مورد ارزیابی قرار داد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه عربستان، بن فرحان در گفتوگوی تلفنی با سید عباس عراقچی، درباره تحولات منطقهای و تلاشها برای کاهش تنش و آرامسازی اوضاع گفتوگو کرد.
در این بیانیه آمده است که در این تماس، موضوع «تحولات منطقه، کاهش تنشها و تلاشها برای آرامسازی وضعیت در منطقه» مورد بررسی قرار گرفت.
بن فرحان همچنین با محمد بن عبدالرحمن همتای قطری خود تماس تلفنی داشته و در این گفتوگو آخرین تحولات منطقه و تلاشهای دو کشور برای تقویت امنیت و ثبات بررسی شده است.
وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس دیگری با وزیر خارجه بحرین، نیز وضعیت منطقه را مورد بحث قرار داد.
همچنین در تماس تلفنی بن فرحان با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در افغانستان، آخرین تحولات منطقهای مورد ارزیابی قرار گرفت.