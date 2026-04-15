رایزنی تلفنی وزیران امور خارجه ترکیه و عراق درباره تحولات منطقه هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در تماس تلفنی با همتای عراقی خود، فؤاد حسین، آخرین تحولات امنیتی منطقه و راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع دیپلماتیک، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در چارچوب دیپلماسی فعال منطقه‌ای خود، تماسی تلفنی با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق برقرار کرد.

این گفتگو در بحبوحه تنش‌های فزاینده در خاورمیانه و در ادامه رایزنی‌های مداوم آنکارا با کشورهای همسایه صورت گرفته است.

در این مکالمه تلفنی، طرفین بر اهمیت ثبات سیاسی در منطقه تأکید کرده و موضوعات کلیدی از جمله «امنیت مرزی»، «مبارزه با تروریسم» و «توسعه مبادلات تجاری» را مورد بررسی قرار دادند.



همچنین وزرای خارجه دو کشور درباره تأثیرات درگیری‌های اخیر میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران بر امنیت عراق و ترکیه گفتگو کرده و بر لزوم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از گسترش دامنه بحران پافشاری کردند.