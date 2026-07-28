وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان عمانی و عربستانی خود بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و رفع ناامنی تحمیلی در تنگه هرمز تاکید کرد.

رایزنی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه عمان و عربستان سعودی درباره تحولات منطقه وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان عمانی و عربستانی خود بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و رفع ناامنی تحمیلی در تنگه هرمز تاکید کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در تماس‌های تلفنی جداگانه با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، آخرین تحولات دوجانبه و منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

عراقچی در این گفت‌وگوها بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، هماهنگی دیپلماتیک و تداوم رایزنی‌های مشترک برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد.

وی همچنین رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات آمریکا را از محورهای مهم همکاری‌های منطقه‌ای دانست و بر ضرورت تلاش مشترک کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت آبراه‌های بین‌المللی تاکید کرد.