رایزنی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه عمان و عربستان سعودی درباره تحولات منطقه

28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در تماسهای تلفنی جداگانه با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، آخرین تحولات دوجانبه و منطقهای را مورد بررسی قرار داد.
عراقچی در این گفتوگوها بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای، هماهنگی دیپلماتیک و تداوم رایزنیهای مشترک برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد.
وی همچنین رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات آمریکا را از محورهای مهم همکاریهای منطقهای دانست و بر ضرورت تلاش مشترک کشورهای منطقه برای کاهش تنشها و حفظ امنیت آبراههای بینالمللی تاکید کرد.