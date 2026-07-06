06 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
برهانالدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، در مرکز بینالمللی رسانهها که در چارچوب سیوششمین نشست سران کشورهای عضو ناتو در مجموعه ریاستجمهوری ترکیه برگزار شده است، با خبرنگاران دیدار و گفتوگو کرد.
وی با ابراز خرسندی از میزبانی خبرنگاران داخلی و خارجی، اظهار داشت: نشستی که با عنوان "ناتو 3.0" در دستور کار قرار گرفته، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این اجلاس، هم درباره آینده ناتو و هم درباره چگونگی شکلگیری معماری جدید جهانی، موضوعات مهمی در آنکارا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دوران با اشاره به اینکه انتظار میرود این نشست با بالاترین سطح مشارکت رهبران کشورهای عضو برگزار شود، افزود که در حاشیه اجلاس نیز دیدارهای دوجانبه متعددی انجام خواهد شد.
وی همچنین از فراهم شدن امکانات گسترده برای فعالیت رسانهها خبر داد و گفت: در کتابخانه ملت، بهعنوان مرکز رسانهای اجلاس، فضای کاری با ظرفیت یکهزار و 800 نفر، 40 اتاق تدوین و امکانات متعدد برای پخش زنده فراهم شده و بیش از 2 هزار و 500 خبرنگار این رویداد را از آنکارا برای مخاطبان در سراسر جهان پوشش خواهند داد.
رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست برای ناتو، ترکیه و جامعه جهانی نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و تأکید کرد که میهمانان خارجی به بهترین شکل ممکن مورد استقبال و میزبانی قرار خواهند گرفت.