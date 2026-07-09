Eren Beksaç, Halil Silahşör
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
پریشتینا/ خبرگزاری آنادولو
کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور لهستان، پس از پایان نشست ناتو در آنکارا در نشست خبری خود در آنکارا پس از پایان سی و ششمین نشست سران دولتها و کشورهای عضو ناتو، اعلام کرد که سخنان رهبران متحد به وضوح نشان داد که ناتو آمادگی کامل برای پاسخگویی به چالشهای بینالمللی را دارد و ناتو «متحد، قدرتمند و در دفاع از ارزشهای خود مصمم» است.
ناوروتسکی با اشاره به اینکه رهبران حاضر در این نشست، روسیه را به عنوان تهدید اصلی و بلندمدت برای ناتو ارزیابی کردهاند، خاطرنشان کرد که روسیه نه تنها به دلیل جنگی که علیه اوکراین به راه انداخته، بلکه از نظر امنیت لهستان و اروپای مرکزی و شرقی نیز یک تهدید محسوب میشود.
وی همچنین با جلب توجه به اهمیت پیوندهای ترانسآتلانتیک (فراسوی اقیانوس اطلس) در داخل ناتو، تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا متحد استراتژیک لهستان است.
ناوروتسکی با بیان اینکه این نشست پایداری و تداوم همکاری میان اروپا و آمریکا را تأیید کرده است، گفت: «ما با این باور نشست را ترک میکنیم که پیوند اروپا-آتلانتیک امروز در سطح بسیار خوبی قرار دارد.»
ناوروتسکی افزود که این موضوع هم در سخنرانی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و هم در بیانیههای سایر متحدان به وضوح آشکار شد.
دیدار ناوروتسکی با زلنسکی در حاشیه نشست
رئیسجمهور لهستان با اشاره به اینکه در چارچوب نشست ناتو در آنکارا با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین دیدار کرده است، گفت که در این دیدار پیشرفتی در مسایل تاریخی میان دو کشور حاصل نشده است.
ناوروتسکی تصریح کرد که موضوع «ارتش شورشی اوکراین» (UPA) و قتلعام «وولینیا» (Volhynia) از مسائلی است که برای لهستان «قابل مذاکره نیست».
وی با بیان اینکه دیدارش با زلنسکی طبق معمول سازنده بوده و طرفین مواضع خود را در این گفتگو تأیید کردهاند، افزود که رویکرد لهستان در قبال مسئله UPA را مجدداً تکرار کرده و همچنین چگونگی شکلگیری همکاریهای آینده میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.
تنش در روابط لهستان و اوکراین
اعطای عنوان افتخاری «قهرمانان UPA» از سوی ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین به یک یگان نظامی که علیه روسیه میجنگد، با واکنش تند لهستان مواجه شده بود.
لهستان، ارتش شورشی اوکراین (UPA) را مسئول کشته شدن دهها هزار لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم میداند.
در پی این تحول، روابط میان دو کشور دچار تنش شد و کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور لهستان اعلام کرد که تصمیم به پس گرفتن نشان «عقاب سفید» – بالاترین نشان دولتی لهستان که در سال 2023 به زلنسکی اهدا شده بود – گرفته است.