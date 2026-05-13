دیدار گولر با همتای بلژیکی خود در آنکارا

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه با تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا سفر کرده، دیدار کرد.

گولر با برگزاری مراسم نظامی در وزارتخانه، از فرانکن، استقبال کرد.

پس از پخش سرود ملی هر دو کشور، فرانکن به گارد تشریفات ادای احترام کرد.

پس از مراسم، وزرا جلسه‌ای بدون حضور خبرنگاران برگزار کردند و متعاقباً، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت دفاع ملی، ریاست صنایع دفاعی و وزارت دفاع بلژیک امضا شد.

در مراسم امضا، هالوک گورگون، رئیس اداره صنایع دفاعی ترکیه و سپهبد برنارد فالگ، مدیر تسلیحات ملی وزارت دفاع بلژیک نیز حضور داشتند.