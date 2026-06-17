دیدار وزیر خارجه ترکیه با دبیر شورای امنیت ملی روسیه در مسکو

17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در چارچوب سفر خود به مسکو، با سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرد.
طبق اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، این دیدار فیدان و شویگو در مسکو صورت گرفته است.
شویگو: روسیه و ترکیه همیشه توانستهاند راهحلهای مناسبی برای مشکلات پیدا کنند
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه در گفتگو با خبرنگاران پیش از دیدار با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در مسکو، اظهار داشت که روسیه و ترکیه همیشه توانستهاند راهحلهای مناسبی برای مشکلات پیدا کنند.
او افزود: روسیه و ترکیه تمام تلاش خود را برای تهیه و اجرای توافقنامههای استانبول انجام دادهاند.
به گزارش خبرگزاری روسی «تاس»، شویگو همچنین اشاره کرد که آنها قبلاً در زمینه مبارزه با تروریسم در سوریه با هم همکاری داشتهاند.
وی افزود: این دوره دشوار بود. با این حال، روسیه و ترکیه همیشه توانستهاند راهحلهای مناسبی برای مشکلات پیدا کنند. هیچ مسئلهای نبود که نتوانیم در زمینههایی مانند منطقه کاهش تنش در سوریه (ادلب) یا مبارزه با تروریسم حل کنیم. همچنین در مورد مسائلی مانند بازگشت کشتیهای ترکیه از بنادر اوکراین، سازماندهی محمولههای غذایی به ترکیه و رفع موانع حمل بار کار انجام شد.
شویگو با ارزیابی ابتکارات ترکیه برای حل بحران اوکراین اظهار داشت: توافقنامههایی در استانبول با تلاشهای مشترک تهیه شد. اگر غرب مداخله نمیکرد، این روند تکمیل میشد. روسیه و ترکیه تمام تلاش خود را برای اطمینان از تهیه و اجرای توافقنامههای استانبول انجام دادند.
شویگو همچنین با اشاره به اینکه توافقنامه کریدور غلات دریای سیاه در سال 2022 بین ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل متحد منعقد شد، افزود: «روسیه و ترکیه به طور کامل به تعهدات خود عمل کردند. سازمان ملل به تعهدات خود عمل نکرد.»