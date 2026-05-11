دیدار وزیر تجارت ترکیه و ملکه ماتیلد در کنسولگری بلژیک وزیر تجارت ترکیه و ملکه ماتیلد بلژیک در کنسولگری بلژیک در استانبول دیدار کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه و هیئتی به سرپرستی ملکه ماتیلد بلژیک در کنسولگری بلژیک در استانبول دیدار کردند.

در پنل سرمایه‌گذاری که در کنسولگری بلژیک برگزار شد، ملکه ماتیلد، عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، ماکسیم پرووت، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، امور اروپا و همکاری‌های توسعه‌ای بلژیک، احمد بوراک داغلی‌اوغلو، رئیس دفتر سرمایه‌گذاری و دارایی ریاست جمهوری ترکیه و تیم ون اندرلخت، سرکنسول بلژیک در استانبول حضور داشتند.

این بازدید و رویداد با حضور نمایندگان دنیای تجارت ترکیه و بلژیک و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.