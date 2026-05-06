دیدار وزرای خارجه ایران و چین در پکن

06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که در ادامه رایزنیهای دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر کرده با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین دیدار کرد.
به گزارش رسانههای ایران، رایزنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی، موضوع سفر وزیر خارجه به پکن اعلام شدهاست.
گفتنی است، عراقچی در روزهای اخیر با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، پاکستان، قطر، فرانسه، ایتالیا به صورت تلفنی درباره مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کرده است.
وزیر خارجه ایران همچنین هفته گذشته به پاکستان، عمان و روسیه سفر و با مقامات این کشورها دیدار کرده بود.