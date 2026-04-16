16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با گوردانا سیلیانوفسکا-داوکوفا، رئیس جمهور مقدونیه شمالی در استانبول دیدار و گفتوگو کرد.
اردوغان طی مراسمی رسمی در دفتر ریاست جمهوری دلماباغچه از سیلیانوفسکا-داوکوفا استقبال کرد. پس از معرفی هیئتهای مربوطه، دیدار رسمی آغاز شد.
در این دیدار، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری و عاکف چاغاتای کلیچ مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه در سیاست خارجی و امنیت نیز حضور داشتند.