رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و گوردانا سیلیانوفسکا-داوکوفا، رئیس جمهور مقدونیه شمالی در آنکارا دیدار کردند.

دیدار روسای‌جمهور ترکیه و مقدونیه شمالی در استانبول رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و گوردانا سیلیانوفسکا-داوکوفا، رئیس جمهور مقدونیه شمالی در آنکارا دیدار کردند.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با گوردانا سیلیانوفسکا-داوکوفا، رئیس جمهور مقدونیه شمالی در استانبول دیدار و گفت‌وگو کرد.

اردوغان طی مراسمی رسمی در دفتر ریاست جمهوری دلماباغچه از سیلیانوفسکا-داوکوفا استقبال کرد. پس از معرفی هیئت‌های مربوطه، دیدار رسمی آغاز شد.

در این دیدار، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری و عاکف چاغاتای کلیچ مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه در سیاست خارجی و امنیت نیز حضور داشتند.