دیدار رؤسای جمهور ترکیه و بوروندی در مجمع دیپلماسی آنتالیا

18 آوریل 2026•بهروزرسانی: 18 آوریل 2026
آنتالیا/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در چارچوب مجمع دیپلماسی آنتالیا (ADF) 2026 که خبرگزاری آنادولو «شریک ارتباطات جهانی» آن است، با اواریسته نداییشیمیه، رئیسجمهور بوروندی در مرکز کنگره نست در منطقه توریستی بلک دیدار کرد.
در این نشست که در محل اقامت رئیسجمهور اردوغان برگزار شد، طرفین درباره توسعه مناسبات دوجانبه و همکاریهای منطقهای تبادل نظر کردند.
در این دیدار شماری از مقامات بلندپایه ترکیه از جمله عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، برهانالدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری و عاکف چاغاتای کیلیچ مشاور ارشد سیاست خارجی، رئیسجمهور اردوغان را همراهی کردند.