دیدار اردوغان با راما در آنکارا

09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
در دیدار رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با ادی راما، نخستوزیر آلبانی که برای شرکت در نشست سران ناتو به آنکارا سفر کرده است، روابط دوجانبه و همچنین مسائل منطقهای و جهانی بررسی شد.
بر اساس بیانیه مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در این دیدار گفت که دو کشور برای پیشبرد هرچه بیشتر روابط ترکیه و آلبانی تلاش میکنند و بهویژه خواهان تعمیق همکاریها در حوزه صنایع دفاعی هستند.
رئیسجمهور ترکیه همچنین تاکید کرد که در اجلاس ناتو در آنکارا، استحکام و همبستگی درون ائتلاف با قاطعیت به نمایش گذاشته شد.
اردوغان در این دیدار، ادی راما را به نشست رهبران «کاپ31» که قرار است در ماه نوامبر در آنتالیا برگزار شود، دعوت کرد.