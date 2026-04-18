دیدار اردوغان با اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی

18 آوریل 2026•بهروزرسانی: 18 آوریل 2026
آنتالیا/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در آنتالیا با اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین دیدار کرد.
دیدار اردوغان با ژلیکا تسویانوویچ، دنیس بچیروویچ، ژلیکو کومشیچ در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا 2026» و به شکل صبحانه کاری صورت گرفت.
دیدار رئیسجمهور اردوغان با رئیسجمهور اسلوونی در آنتالیا
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در چارچوب مجمع دیپلماسی آنتالیا (ADF) که خبرگزاری آنادول «شریک ارتباطات جهانی» آن است، با ناتاشا پیرس موسار، رئیسجمهور اسلوونی در مرکز کنگره نست واقع در منطقه توریستی بلک دیدار کرد.
در این دیدار که در هتل محل اقامت رئیسجمهور اردوغان برگزار شد، جمعی از مقامات بلندپایه ترکیه از جمله عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه، برهانالدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری، عاکف چاغاتای کیلیچ مشاور ارشد سیاست خارجی و امنیت، صبری دمیر مشاور ارشد رئیسجمهور و حسن دوغان رئیس دفتر ویژه ریاستجمهوری نیز حضور داشتند.
طرفین در این نشست در خصوص مناسبات دوجانبه و مسائل منطقهای به تبادل نظر پرداختند.