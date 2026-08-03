رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه با محکوم کردن حملات اخیر اسرائیل به غزه، اعلام کرد هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های درمانی در مقطع کنونی، تلاشی آگاهانه برای ناکام گذاشتن روند برقراری آتش‌بس و دستیابی به صلح پایدار است.

دوران: حملات اخیر اسرائیل به غزه تلاش‌ها برای برقراری صلح را تخریب می‌کند رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه با محکوم کردن حملات اخیر اسرائیل به غزه، اعلام کرد هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های درمانی در مقطع کنونی، تلاشی آگاهانه برای ناکام گذاشتن روند برقراری آتش‌بس و دستیابی به صلح پایدار است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در واکنش به حملات اخیر اسرائیل علیه غزه ه در پلتفرم ملی «NSosyal» تاکید کرد: حملات اخیر اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساخت‌های درمانی غزه، در مقطعی که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس و صلح پایدار امیدبخش شده است، به‌طور آگاهانه تمامی تلاش‌های صلح را تخریب می‌کند.

دوران اظهار داشت: در شرایطی که ابتکارهای دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در غزه امیدهایی ایجاد کرده، حملات اخیر اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساخت‌های درمانی، به‌طور عامدانه همه تلاش‌های معطوف به صلح را تضعیف می‌کند.

وی افزود: حملاتی که جان زنان، کودکان و دیگر غیرنظامیان بی‌گناه را نادیده می‌گیرد، به‌روشنی نشان می‌دهد دولت بنیامین نتانیاهو به جای پایان دادن به درگیری، به دنبال تشدید بحران است.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه تاکید کرد: برای متوقف کردن این سیاست‌های تهاجمی که ثبات منطقه را تهدید می‌کند، اتخاذ موضعی موثرتر و مبتنی بر اصول از سوی جامعه بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است.

دوران همچنین تصریح کرد: ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، همچنان در کنار حقوق بین‌الملل، کرامت انسانی و حقوق مشروع ملت فلسطین خواهد ایستاد و از همه تلاش‌ها برای برقراری صلحی عادلانه و پایدار حمایت خواهد کرد.