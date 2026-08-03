03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
برهانالدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه در واکنش به حملات اخیر اسرائیل علیه غزه ه در پلتفرم ملی «NSosyal» تاکید کرد: حملات اخیر اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساختهای درمانی غزه، در مقطعی که تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری آتشبس و صلح پایدار امیدبخش شده است، بهطور آگاهانه تمامی تلاشهای صلح را تخریب میکند.
دوران اظهار داشت: در شرایطی که ابتکارهای دیپلماتیک برای برقراری آتشبس و صلح پایدار در غزه امیدهایی ایجاد کرده، حملات اخیر اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساختهای درمانی، بهطور عامدانه همه تلاشهای معطوف به صلح را تضعیف میکند.
وی افزود: حملاتی که جان زنان، کودکان و دیگر غیرنظامیان بیگناه را نادیده میگیرد، بهروشنی نشان میدهد دولت بنیامین نتانیاهو به جای پایان دادن به درگیری، به دنبال تشدید بحران است.
رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه تاکید کرد: برای متوقف کردن این سیاستهای تهاجمی که ثبات منطقه را تهدید میکند، اتخاذ موضعی موثرتر و مبتنی بر اصول از سوی جامعه بینالمللی اجتنابناپذیر است.
دوران همچنین تصریح کرد: ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، همچنان در کنار حقوق بینالملل، کرامت انسانی و حقوق مشروع ملت فلسطین خواهد ایستاد و از همه تلاشها برای برقراری صلحی عادلانه و پایدار حمایت خواهد کرد.