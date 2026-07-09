دمشق از تصمیم آمریکا مبنی بر خارج کردن سوریه از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» استقبال کرد

Saber Ghanem Ibrahım Eıd, Esat Fırat, Halil Silahşör
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه سوریه با انتشار بیانیهای، تصمیم ایالات متحده آمریکا برای لغو طبقهبندی سوریه به عنوان حامی تروریسم را تحولی استراتژیک بر پایه گفتگو و احترام متقابل توصیف کرد.
در این بیانیه با اشاره به دیدار احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در حاشیه نشست ناتو در آنکارا، از اقدام واشنگتن برای آغاز فرآیند حذف نام سوریه از این فهرست که از سال 1979 اعمال میشد، ابراز خرسندی شده است.
«به احیای اقتصادی کمک خواهد کرد»
در بخش دیگری از بیانیه با استقبال از اعلام تصمیم رئیسجمهور ترامپ به کنگره در این خصوص، آمده است: «این گام، نشاندهنده پیشرفتی مهم در روند مناسبات سوریه و آمریکا بر اساس گفتگو، احترام متقابل و منافع مشترک است. لغو این طبقهبندی و پایان دادن به تحریمها، به افزایش فرصتهای احیای اقتصادی، آمادهسازی بستر لازم برای بازسازی، و تشویق تجارت و سرمایهگذاری کمک خواهد کرد. این وضعیت در خدمت منافع ملت سوریه خواهد بود و از امنیت و ثبات در منطقه حمایت میکند.»
این بیانیه همچنین میافزاید که دمشق خواهان تداوم همکاریهای سازنده با ایالات متحده به منظور توسعه روابط دوجانبه و تحقق صلح، توسعه و رفاه است.
«صفحهای سیاه را در تاریخ سوریه بستیم»
از سوی دیگر، اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، خرسندی خود را از این تصمیم ابراز داشت.
شیبانی در پیام خود تصریح کرد: «در راستای دستورات رئیسجمهور احمد الشرع، با لغو این طبقهبندی که در سال 1979 به دلیل سیاستهای رژیم گذشته بر سوریه تحمیل شده بود، صفحهای سیاه را در تاریخ کشورمان بستیم. به خاطر این تصمیم، مراتب تشکر و قدردانی خود را در درجه اول از ایالات متحده به رهبری پرزیدنت ترامپ، دوست عزیزم مارکو روبیو وزیر امور خارجه، سفیر گرامی تام باراک و تمامی کسانی که در کنار سوریه ایستادند، اعلام میکنم.»
شیبانی همچنین در این پست، تصویری را به همراه رئیسجمهور الشرع در داخل هواپیما منتشر کرد که در حال بررسی و نشان دادن نامه مربوط به این تصمیم هستند.