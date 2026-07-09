خبرگزاری آنادولو با بکارگیری بیش از 300 کارمند در میدان و مرکز خبر، تحولات 36مین نشست سران ناتو در آنکارا را به 13 زبان به مشترکین خود مخابره کرد.

خبرگزاری آنادولو با تیم قدرتمند خود، نشست سران ناتو در آنکارا را لحظه به لحظه پوشش داد خبرگزاری آنادولو با بکارگیری بیش از 300 کارمند در میدان و مرکز خبر، تحولات 36مین نشست سران ناتو در آنکارا را به 13 زبان به مشترکین خود مخابره کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



نشست سران ناتو در آنکارا را با تیم قدرتمند خود و با محتوای اختصاصی، توسط بیش از 300 کارمند در میدان و مرکز خبر به صورت لحظه‌ای پیگیری کرده و به 13 زبان به مشترکین خود مخابره کرد.

دیدارها و تماس‌های فشرده، ملاقات‌های دوجانبه و پیام‌های رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه این نشست، با کد خبر فوری پوشش داده شد.

این خبرگزاری برای 36مین نشست سران دولت‌ها و حکومت‌های ناتو که به میزبانی ترکیه در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا برگزار شد، روند آماده‌سازی فشرده‌ای را طی کرد.

پیش از این نشست، در بروکسل که میزبان مقر مرکزی ناتو است، مصاحبه‌های اختصاصی با مارک روته دبیرکل ناتو، کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، ینس استولتنبرگ دبیرکل سابق ناتو، یاپ ده هوپ شفر دبیرکل اسبق ناتو، مارتا کوس کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، بندتا برتی دبیرکل مجمع پارلمانی ناتو، تئو فرانکن وزیر دفاع بلژیک و جوزپه کاوو دراگونه رئیس کمیته نظامی ناتو، و همچنین با وزرای خارجه و دفاع برخی کشورهای عضو ناتو انجام شد.

آماده‌سازی‌های انجام شده توسط مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه برای حدود 3 هزار خبرنگار داخلی و خارجی که از نقاط مختلف جهان برای این نشست آمده بودند، و همچنین مراسم استقبال از رهبران در فرودگاه‌ها و دیدارهای آن‌ها توسط تیم‌های خبری پیگیری شد.

در اولین روز از 36مین نشست سران دولت‌ها و حکومت‌های ناتو، پیام‌های مهم و محتوای تصویری از مجمع صنایع دفاعی ناتو و برنامه «متحدان در آنکارا» که با همکاری مرکز ارتباطات ریاست جمهوری، کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC) و بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (SETA) برگزار شد، به اطلاع افکار عمومی رسید.

پیش از این نشست، سفر رسمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ترکیه، مراسم استقبال از نوع +A در فرودگاه آنکارا و مجتمع ریاست جمهوری، جزئیات مهم درباره دیدارهای دوجانبه و بین هیئت‌ها با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، پیام‌ها و محتوای اختصاصی از طریق شبکه مشترکین بین‌المللی این خبرگزاری به جهان مخابره شد.

جزئیات ضیافتی که توسط رئیس‌جمهور اردوغان و همسرش امینه اردوغان به افتخار سران دولت‌ها و حکومت‌ها در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد، با محتوای تصویری غنی و پخش‌های زنده تولید شده توسط تیم‌های خبرگزاری آنادولو به صدر اخبار جهان راه یافت.

در دومین روز نشست، دویدن صبحگاهی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در پارک سئمنلر در چانکایا و لحظات خوش‌وبش او با اطرافیان در این حین، توسط تیم‌های خبرگزاری آنادولو عکس‌برداری و تصویربرداری شد.

نشست افتتاحیه 36مین اجلاس سران دولت‌ها و حکومت‌های ناتو که به میزبانی ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد، گرفتن عکس یادگاری و دیدارهای رهبران در طول روز با محتوای اختصاصی سرویس داده شد. در بخش پایانی این نشست، ارزیابی‌های رهبران در نشست‌های خبری، به ویژه رئیس‌جمهور اردوغان و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، لحظه به لحظه به مشترکین ارائه شد.

موضوعات برجسته، تحولات و جزئیات در این نشست 2 روزه از طریق حساب‌های رسمی این خبرگزاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

تصاویر ثبت شده در طول این نشست، علاوه بر مشترکین خبرگزاری آنادولو، بدون وقفه به خبرگزاری‌های شریک بین‌المللی نیز ارسال گردید.

در این مدت، حدود 2 هزار متن خبری، بیش از 4 هزار قطعه عکس، حدود 250 ویدیو، 30 اینفوگرافیک، ده‌ها محتوای چندرسانه‌ای و پادکست به 13 زبان مختلف پخش، به ویژه ترکی، انگلیسی و عربی تهیه شده و در اختیار نهادهای رسانه‌ای داخلی و خارجی قرار گرفت.