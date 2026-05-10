10 مه 2026•بهروزرسانی: 10 مه 2026
دوحه/خبرگزاری آنادولو
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در گفتوگوی تلفنی با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه را بررسی کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، در این تماس تلفنی روابط همکاری میان دو کشور و راههای تقویت و توسعه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این گفتوگو همچنین آخرین تحولات منطقه و تلاشهای میانجیگرانه پاکستان برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا مطرح شد.
نخستوزیر قطر با اعلام حمایت کامل از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان تاکید کرد که مشارکت همه طرفها در روند مذاکرات برای دستیابی به صلح پایدار ضروری است.