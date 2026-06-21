حضور هیئت ایران در سوئیس با ترکیب سیاسی، اقتصادی و نفت

21 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
هیئت اعزامی ایران برای گفتوگوهای فنی با آمریکا شامگاه شنبه در حالی وارد سوئیس شد که ریاست این هیئت را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران بر عهده دارد و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری کنی معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از دیگر اعضای آن هستند.
در حالی که چهرههای ارشد سیاسی، اقتصادی و انرژی در این هیئت حضور دارند، تاکنون خبری از حضور نماینده سازمان انرژی اتمی ایران در ترکیب تیم مذاکرهکننده منتشر نشده است.
هدف از این سفر «پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلامآباد» عنوان شده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیش از سفر تاکید کرد که این نشستها به معنای آغاز مرحله دوم مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی نیست و هدف اصلی آن، مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل و بررسی روند اجرای تفاهمنامه است.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور نیز برای مشارکت در گفتوگوهای مرتبط با تفاهمنامه در سوئیس حضور دارند.
در همین حال، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، برای شرکت در مذاکرات برنامهریزیشده با ایران، واشنگتن را به مقصد سوئیس ترک کرد.
معاون رئیسجمهور آمریکا پیش از سفر به سوئیس ابراز امیدواری کرد مذاکرات با ایران به پیشرفت در پرونده هستهای و آتشبس در لبنان منجر شود.