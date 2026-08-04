04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
باکو/ خبرگزاری آنادولو
حکمت حاجیاف، دستیار رئیسجمهور آذربایجان، با تأکید بر استحکام روابط آنکارا و باکو، گفت ترکیه و آذربایجان نمونهای از برادری برای جهان هستند و هیچ جریانی قادر به خدشهدار کردن این پیوند نخواهد بود.
حاجیاف در حاشیه برنامه «جغرافیای صلح قرهباغ؛ بازسازی، ثبات و همکاری منطقهای در قفقاز جنوبی» که با همکاری بنیاد دوستی، همکاری و همبستگی ترکیه و آذربایجان (TADİV) و انجمن شبکه بینفرهنگی برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو اظهار داشت که روابط دوستانه و برادرانه دو کشور میراثی تاریخی است که از نیاکان به نسل امروز رسیده است.
وی با اشاره به تلاش برخی محافل برای آسیب زدن به روابط دو کشور، گفت این اقدامات چیزی جز «تبلیغات کثیف» نیست و افرادی که در ترکیه یا آذربایجان در پی تضعیف روابط دوجانبه هستند، هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.
حاجیاف با اشاره به ضربالمثل «گوشت از ناخن جدایی ندارد»، تأکید کرد پیوند ترکیه و آذربایجان ناگسستنی است و این برادری با اراده دو ملت و رهبری رؤسای جمهور دو کشور بیش از پیش تقویت خواهد شد.