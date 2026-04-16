16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
پت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داد در صورتی که ایران "انتخاب بدی" انجام دهد، زیرساختها، شبکه برق و بخش انرژی این کشور هدف بمباران قرار خواهند گرفت.
هگست در یک نشست خبری مشترک با دان کین، رئیس ستاد مشترک ارتش و دریادار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، درباره ایران گفت: ما شما را زیر نظر داریم. تواناییهای نظامی ما با شما قابل مقایسه نیست. این یک نبرد برابر نیست.
وزیر دفاع آمریکا با اشاره به تضعیف ظرفیت نظامی ایران، مدعی شد تهران در تلاش است موشکها و پرتابگرهای باقیمانده از تاسیسات بمبارانشده را خارج کند، اما توانایی تولید مجدد آنها را ندارد.
هگست همچنین با تأکید بر اینکه ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری «قدرتمند» است، گفت که دولت واشنگتن تمرکز بیشتری بر حوزه اطلاعاتی داشته است.
او هشدار داد: اگر ایران انتخاب بدی انجام دهد، زیرساختها، برق و انرژی این کشور هدف بمباران قرار خواهند گرفت. ترجیح میدادیم مجبور به انجام این کار نشویم، اما با دستور رئیسجمهور و تنها با فشار دادن یک دکمه آماده اقدام هستیم. این محاصرهای که رئیسجمهور امروز صبح جزئیات آن را اعلام خواهد کرد، ملایمترین راه برای حل این موضوع است.