نخست وزیر پاکستان از رئیس جمهور ترکیه بابت "ایفای نقش رهبری و همکاری" در روند توافق بین ایالات متحده و ایران تشکر کرد.

تشکر نخست‌وزیر پاکستان از اردوغان بابت ایفای نقش «رهبری» در روند توافق آمریکا و ایران نخست وزیر پاکستان از رئیس جمهور ترکیه بابت "ایفای نقش رهبری و همکاری" در روند توافق بین ایالات متحده و ایران تشکر کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بابت ""ایفای نقش رهبری و همکاری" در روند توافق بین ایالات متحده و ایران تشکر کرد.

به گزارش روزنامه داون، شریف در سخنرانی خود در مجلس شورای ملی تاکید کرد که دوران جدیدی پس از 3 ماه و 16 روز تلاش شدید آغاز شده است.

شریف با یادآوری اینکه مراسم امضای توافقنامه در ژنو برگزار می‌شود، گفت: در طول روند مذاکرات، رهبران آمریکا و ایران «در شرایط سخت صبر و عقل سلیم را به نمایش گذاشتند و در نتیجه همه جهان شاهد این روز بزرگ بودند».

شریف از رئیس‌جمهور اردوغان بابت "رهبری و همکاری" او در این روند قدردانی کرد.