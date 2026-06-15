15 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئن 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بابت ""ایفای نقش رهبری و همکاری" در روند توافق بین ایالات متحده و ایران تشکر کرد.
به گزارش روزنامه داون، شریف در سخنرانی خود در مجلس شورای ملی تاکید کرد که دوران جدیدی پس از 3 ماه و 16 روز تلاش شدید آغاز شده است.
شریف با یادآوری اینکه مراسم امضای توافقنامه در ژنو برگزار میشود، گفت: در طول روند مذاکرات، رهبران آمریکا و ایران «در شرایط سخت صبر و عقل سلیم را به نمایش گذاشتند و در نتیجه همه جهان شاهد این روز بزرگ بودند».
شریف از رئیسجمهور اردوغان بابت "رهبری و همکاری" او در این روند قدردانی کرد.