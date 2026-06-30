ترکیه و سوریه یادداشت تفاهم همکاری در مدیریت بحران امضا کردند

30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
دمشق/ خبرگزاری آنادولو
مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه و رائد صالح، وزیر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه سوریه طی دیدار در دمشق، یادداشت تفاهمی در زمینه همکاریهای مربوط به مدیریت بلایا و شرایط اضطراری امضا کردند.
در این دیدار، راههای گسترش همکاری میان دو کشور در حوزه مدیریت بحران، افزایش ظرفیت واکنش به شرایط اضطراری و کمکهای بشردوستانه بررسی شد.
چیفتچی با تاکید بر حمایت ترکیه از بازگشت داوطلبانه، ایمن و عزتمندانه پناهجویان سوری، اعلام کرد آنکارا با هرگونه بازگشت اجباری مخالف است.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل دسترسی افرادی که قصد بازگشت به سوریه دارند به اسناد رسمی مفقودشده، از جمله اسناد مالکیت، تأکید کرد و خواستار فراهمشدن تسهیلات لازم برای فعالیت سازمانهای غیردولتی در سوریه شد.
رائد صالح نیز با اشاره به اینکه حدود هفت سال بهعنوان پناهجو در ترکیه زندگی کرده است، گفت: تجربههای بهدستآمده در این دوره برای او اهمیت زیادی داشته است.
وی ظرفیت ترکیه در مقابله با بلایا و شرایط فوقالعاده را ستود و تجربه کشور در زمینه امدادرسانی فوری و مدیریت بحران را برای سوریه ارزشمند دانست.
در پایان این دیدار، دو طرف یادداشت تفاهم همکاری در حوزه مدیریت بلایا و شرایط اضطراری را امضا کردند.