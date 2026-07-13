رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و احتمال دارد مدیریت آن را نیز بر عهده بگیرد.

ترامپ: کنترل تنگه هرمز را در دست خواهیم گرفت رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و احتمال دارد مدیریت آن را نیز بر عهده بگیرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت، «احتمالاً» عبور و مرور از این آبراه را مدیریت و در ازای آن هزینه دریافت خواهد کرد.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه «فاکس‌نیوز» در پاسخ به سوال مجری درباره موضع ایران نسبت به تنگه هرمز گفت: ما کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیریم. آنها (ایران) هیچ چیزی در اختیار ندارند.

ترامپ با بیان اینکه به «وارد کردن ضربات بسیار سخت» به ایران ادامه خواهند داد، افزود: تنگه هرمز را در اختیار خواهیم گرفت. احتمالاً ما آن را مدیریت خواهیم کرد. نگهبانان تنگه خواهیم بود.

وی همچنین مدعی شد که آمریکا در ازای «نگهبانی» از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد و گفت: برخلاف سال‌های گذشته، نمی‌توان انتظار داشت این کار را بدون هیچ‌گونه دریافتی انجام دهیم. بیش از 50 سال از تنگه محافظت کردیم و در مقابل هیچ پولی نگرفتیم. تمام پول را آنها گرفتند.

ترامپ در ادامه تصریح کرد که آمریکا در تمام این سال‌ها «بیهوده» از تنگه هرمز محافظت کرده است.

او با اشاره به وجود یک «توافق» با ایران گفت که روز گذشته 11 ساعت مذاکره انجام شده بود، اما افزود: توافق نهایی شده بود، اما بعد آن را نقض کردند. آنها همیشه توافق‌ها را نقض می‌کنند. ما با این افراد 10 توافق انجام داده‌ایم.