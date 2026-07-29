ترامپ: دیدارهای خوبی با نتانیاهو و زلنسکی داشتم

29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که دیدارهایش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام در واشنگتن بودند، خوب بوده است.
ترامپ نوشت: دیدار بسیار سازندهای با نتانیاهو داشتیم. مسائل مهم زیادی مورد بحث قرار گرفت.
او افزود: برای من افتخار بزرگی بود که با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، ملاقات کنم. مسائل زیادی مورد بحث قرار گرفت. جلسه خیلی خوب پیش رفت.
تصاویری که توسط ترامپ به اشتراک گذاشته شده است، او را در حال میزبانی جداگانه از نتانیاهو و زلنسکی، دست دادن و صحبت با رهبران نشان میدهد.