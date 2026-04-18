ترامپ: در صورت عدم توافق با ایران، دوباره این کشور را بمباران خواهیم کرد رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران، حمله نظامی به این کشور احتمالا دوباره آغاز خواهد شد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران، واشنگتن ممکن است بار دیگر این کشور را هدف حمله نظامی قرار دهد.

ترامپ در مسیر بازگشت از ایالت آریزونا به واشنگتن در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیما، در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط احتمالی توافق با ایران و آتش‌بس در لبنان گفت: در واقع این دو موضوع به هم مرتبط نیستند، اما می‌توان گفت از نظر روانی به یکدیگر ارتباط دارند. ما به لبنان کمک خواهیم کرد.

وی درباره احتمال انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از این کشور نیز اظهار داشت: به ایران خواهیم رفت، با آنها همکاری خواهیم کرد و صد درصد این مواد را به آمریکا منتقل خواهیم کرد. اگر به توافق نرسیم، این کار را به شیوه‌ای کاملا متفاوت و نه چندان دوستانه انجام خواهیم داد.

ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تمدید آتش‌بس در صورت عدم توافق با ایران افزود: شاید آن را تمدید نکنم، اما محاصره ما (در تنگه هرمز) ادامه دارد. یعنی شما در محاصره هستید و متاسفانه مجبور خواهیم شد دوباره بمباران کنیم.