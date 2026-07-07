رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای ترکیه‌ای خود گفت اگر اجلاس ناتو در ترکیه، کشوری که دوست من، رهبری قدرتمند آن را بر عهده دارد، برگزار نمی‌شد، احتمالا در این نشست شرکت نمی‌کردم.

ترامپ در دیدار با اردوغان: اگر اجلاس ناتو در ترکیه برگزار نمی‌شد در آن شرکت نمی‌کردم رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای ترکیه‌ای خود گفت اگر اجلاس ناتو در ترکیه، کشوری که دوست من، رهبری قدرتمند آن را بر عهده دارد، برگزار نمی‌شد، احتمالا در این نشست شرکت نمی‌کردم.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که در چارچوب سفری رسمی و شرکت در سی‌و‌ششمین اجلاس سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به آنکارا سفر کرده، در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مجموعه ریاست جمهوری بش‌تپه در آنکارا گفت: اگر اجلاس ناتو در ترکیه برگزار نمی‌شد احتمالا در آن شرکت نمی‌کردم.

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به توسعه صنایع دفاعی ترکیه، تصریح کرد: ترکیه تحت رهبری شما (اردوغان) از لحاظ نظامی به یک کشور بسیار قدرتمند تبدیل شده است. ترکیه کشوری است که نباید دست کم گرفته شود.

ترامپ در ادامه خطاب به اردوغان گفت: شما رهبری هستید که در تمام دنیا مورد احترام قرار دارید. احترام زیادی برای رئیس‌جمهور (اردوغان) قائل هستم. این وضعیت واقعا به نفع منافع هر دو کشور است.

رئیس جمهور آمریکا با استفاده از عبارت «می‌توانم بگویم که روابط ما با ترکیه از هر زمان دیگری بهتر است»، در مورد اردوغان گفت: شما رهبری هستید که در سراسر جهان مورد احترام است.

ترامپ اظهار داشت که «تریلیون‌ها دلار» در ناتو سرمایه‌گذاری کرده‌اند و افزود: چرا؟ برای محافظت از کشورهای اروپایی، کانادا و دیگران. به طور کلی، برای محافظت از کشورها در برابر تهدیداتی که قبلاً از اتحاد جماهیر شوروی و اکنون از روسیه ناشی می‌شد.

او در پاسخ به سوالی در مورد F-35ها با بیان اینکه روابط خوبی با ترکیه دارد، تأکید کرد که ترکیه در مقایسه با دیگران شریک بسیار وفادارتری است.

ترامپ گفت: فکر می‌کنم بسیاری از مردم، می‌توانم به شما بگویم بسیاری از مردم، از جمله کسانی که اینجا نشسته اند، فکر می‌کنند، 'چرا این کار را نکنیم؟' ما رابطه بهتری با ترکیه داریم. ترکیه از بسیاری جهات بسیار وفادارتر از سایر شرکایی بوده است که فکر می‌کردیم وفادار خواهند بود.

او با اشاره به اینکه از ابتدا با رئیس جمهور اردوغان «رابطه عالی» و «فوق‌العاده‌ای» داشته است، اظهار داشت که در جلسات خود به مسائل زیادی از جمله تجارت، مسائل نظامی و ایران خواهند پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا گفت که تجارت بسیار فشرده با ترکیه دارند و این تأثیر زیادی بر هر دو کشور دارد.

ترامپ گفت: بنابراین، این قطعاً چیزی است که ما در نظر خواهیم گرفت. این یک هواپیمای عالی است، بهترین، تا حد زیادی بهترین هواپیمای حال حاضر، و این قطعاً گزینه‌ای است که ما در نظر خواهیم گرفت.

او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اگر اجلاس ناتو در ترکیه، کشوری که دوست من، رهبری قدرتمند آن را بر عهده دارد، برگزار نمی‌شد، احتمالا در این نشست شرکت نمی‌کردم.

ترامپ همچنین با بیان اینکه امکان لغو تحریم‌های واشنگتن علیه ترکیه وجود دارد، عنوان داشت: می‌توانم بگویم که امکان لغو تحریم‌های کاتسا وجود دارد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: ما نمی‌خواهیم دوستان خود را تحریم کنیم. خیلی ساده است. افراد زیادی هستند که می‌توانیم آنها را تحریم کنیم و این کار را هم می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم دوستان خود را تحریم کنیم.

ترامپ سخنان خود را با ابراز قدردانی آغاز کرد و گفت: همانطور که همه می‌دانند، پوشش خبری زیادی در این مورد وجود داشته است. ما دوستان بسیار خوبی هستیم.

او اظهار داشت که دیدن چنین فرودگاه زیبایی «بسیار خوب» بوده است و افزود: فرودگاه واقعاً زیباست. جاده‌های منتهی به فرودگاه کاملاً جدید و بسیار زیبا هستند.

ترامپ گفت که احساس می‌کند موظف است در این مراسم شرکت کند، زیرا رئیس جمهور اردوغان تمام تلاش خود را کرده است تا این اتفاق برای اجلاس ناتو رخ دهد.

او افزود: آمدن به ترکیه یا هر جای دیگر، مسئله بزرگی است.

ترامپ همچنین با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده، تأکید کرد که آنها از نظر تجاری با برخی کشورها «روابط بسیار خوبی» دارند و ترکیه یکی از آنهاست.

او اظهار داشت که ترکیه در مورد نگهداری موتورهای هواپیماهایی که از ایالات متحده دریافت می‌کند «تعهداتی» دارد و او این موضوع را بررسی خواهد کرد.

ترامپ با بیان اینکه ترکیه «متحدی فوق‌العاده» برای ایالات متحده است، در مورد جنگ آمریکا/اسرائیل-ایران بیان کرد: ترکیه می‌توانست در طرف دیگر باشد؛ آنها ایران را به خوبی می‌شناسند و از مشکلات در مورد ایران آگاه هستند، اما (ترکیه) و چند کشور دیگر نقش بسیار مهمی در ارائه کمک ایفا کردند. آنها می‌توانستند وارد درگیری شوند؛ من می‌شنوم که برخی افراد در مورد رابطه‌شان با اسرائیل صحبت می‌کنند. می‌توانستند درگیر شوند. آنها از نظر نظامی یک کشور بسیار قدرتمند هستند. اما این کار را نکردند. آنها می‌توانستند در طرف دیگر به این درگیری بپیوندند، اما شاید به خاطر من این کار را نکردند.

ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ترکیه یک ملت «بسیار خوب» است و گفت: از نظر روابط ما، آنها از بسیاری جهات، از جمله تلاش برای پایان دادن به جنگ با ایران، نگرش فوق‌العاده‌ای نشان داده‌اند.

او اظهار داشت که دیروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و سپس با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده است و افزود که معتقد است هر دو می‌خواهند به توافق برسند.

ترامپ خاطرنشان کرد که دیدارش با پوتین بسیار خوب پیش رفته و انتظار دارد که این مسئله «به زودی» حل شود.

وی با بیان اینکه درگیری روسیه و اوکراین بیشتر یک مشکل اروپایی است تا آمریکایی و اینکه او فقط می‌خواهد جان انسان‌ها را نجات دهد، گفت: ما این مسئله را حل خواهیم کرد. رئیس جمهور اردوغان در حال کمک به ما برای حل این مسئله است، همانطور که در مورد ایران به ما کمک کرد.