ترامپ: در انتخابات 2028 نامزد خواهم شد

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ضیافت انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن گفت که قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری 2028 بار دیگر نامزد شود.

ترامپ با بر سر گذاشتن کلاهی با نوشته «ترامپ 2028»، گفت که برای چهارمین بار وارد رقابت ریاست‌جمهوری خواهد شد. این اظهارات برای لحظاتی سکوت خبرنگاران حاضر در سالن را به همراه داشت.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پیش‌تر درباره ادامه حضور خود در قدرت اظهارات متناقضی بیان کرده بود. بر اساس متمم بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا، هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو بار به ریاست‌جمهوری انتخاب شود؛ ازاین‌رو، نامزدی مجدد ترامپ مستلزم تغییر قانون اساسی خواهد بود.

مراسم قبلی این انجمن در 25 آوریل، پس از شنیده‌شدن صدای تیراندازی در نزدیکی محل برگزاری و انتقال فوری ترامپ توسط نیروهای سرویس مخفی، نیمه‌تمام مانده بود.



فردی 31 ساله نیز در ارتباط با این حادثه بازداشت شده و با چند اتهام فدرال، از جمله تلاش برای ترور رئیس‌جمهور، روبه‌رو است.