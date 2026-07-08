ترامپ: به احتمال زیاد امشب حملات شدیدی به ایران انجام خواهیم داد

08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پس از سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا، به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
دونالد ترامپ اعلام کرد: به احتمال زیاد امشب حملات شدیدی به ایران انجام خواهیم داد.
ترامپ با تمجید از اجلاس آنکارا، گفت که همه چیز از فرودگاه گرفته تا محل برگزاری جلسه بیعیب و نقص بود.
ترامپ گفت: او (رئیسجمهور اردوغان) فردی قدرتمند و شایسته است. عملکرد فوقالعادهای داشت. همه چیز به بهترین شکل پیش رفت. واقعاً نشستی بسیار سازنده و پربار داشتیم.
ترامپ با یادآوری اینکه ایالات متحده پس از هدف قرار دادن کشتیهای تجاری در تنگه هرمز توسط ایران، به اهدافی در ایران حمله کرد، گفت: دیشب به آنها ضربه سختی زدیم. به احتمال زیاد امشب به ایران ضربه سختی خواهیم زد.
ترامپ با تأکید مجدد بر اینکه آنها به ایران اجازه نخواهند داد سلاح هستهای داشته باشد، اظهار داشت که دستور کار اصلی در مذاکرات با تهران، برنامه هستهای است.
ترامپ گفت: به عبارت ساده، ما نمیتوانیم به ایران اجازه دهیم سلاح هستهای داشته باشد.