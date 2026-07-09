09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده در مسیر بازگشت از ترکیه به آمریکا و در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای «ایرفورس وان»، درباره حملات اخیر آمریکا به ایران، اجلاس سران ناتو و روابط واشنگتن و آنکارا اظهارنظر کرد.
ترامپ درباره عملیات نظامی آمریکا علیه ایران گفت: به آنها گفته بودم هر بار که به ما حمله کنند، 20 برابر پاسخ خواهیم داد و دیشب نیز همین کار را انجام دادیم.
وی افزود که ایران نیز اقداماتی انجام داده، اما این اقدامات صرفاً واکنشی به حملات آمریکا بوده است و اظهار داشت: از نظر نظامی، ما از پیش پیروز شدهایم. چیز زیادی برای آنها باقی نمانده است.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به مذاکرات احتمالی با تهران گفت: آنها بهشدت خواهان توافق هستند. مدت کوتاهی پیش با ما تماس گرفتند. آنقدر خواهان توافق هستند که فقط نمیدانم آیا ارزش انجام آن را دارند یا نه. مطمئن نیستم به توافقی که امضا شود پایبند بمانند و مشکل نیز همین است.
ترامپ در پاسخ به سوالی درباره حملات ایران به کشتیهای تجاری نیز گفت: صادقانه بگویم، این رفتارها کمی دیوانهوار است. آنها تا حدی بیثبات رفتار میکنند، اما با این حال همچنان بهشدت خواهان توافق هستند.