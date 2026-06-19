ترامپ: اختیارات نظامی من پس از جنگ با ایران هیچ محدودیتی ندارد

Hakan Çopur, Halil Silahşör
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با پورتال خبری آمریکایی «اکسیوس»، به ارزیابی قدرت سیاسی خود پس از توافق با ایران پرداخته و و مدعی شد که ایران را از نظر نظامی بهطور کامل شکست دادهاند و پس از این جنگ، اختیارات وی برای استفاده از قدرت هیچ «محدودیتی» ندارد.
ترامپ در پاسخ به این سوال که پس از جنگ ایران درباره محدودیتهای اختیارات رئیسجمهور برای استفاده از قدرت چه فکر میکند، گفت: «هیچ محدودیتی وجود ندارد. من چنین درسی نگرفتهام. میدانم که محدودیتهایی وجود دارد، اما در اینجا هیچ مرزی نیست.»
وی با ادعای اینکه ایران را از نظر نظامی بهطور کامل شکست دادهاند و ارتش آمریکا قویترین ارتش جهان است، افزود: «چه کس دیگری میتوانست چنین محاصرهای را اعمال کند؟ من یک محاصره دریایی اعمال کردم که حتی 1 کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. برخی تلاش کردند، اما موفق نشدند.»
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران در ابتدا به معنای «تسلیم بیقید و شرط» خواسته شده از سوی واشنگتن بود، اظهار داشت: «احتمالاً واقعاً یک تسلیم بیقید و شرط بوده است.»
این در حالی است که دموکراتها و برخی از جمهوریخواهان در کنگره آمریکا استدلال میکردند که رئیسجمهور به تنهایی اختیار اقدام نظامی علیه ایران را ندارد و این امر باید مشروط به تایید کنگره باشد.