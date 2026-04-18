تحریم فرماندهان گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران در عراق توسط آمریکا وزارت امور خارجه آمریکا با متهم کردن برخی فرماندهان شبه‌نظامی در عراق به طراحی حملات علیه منافع واشینگتن، از اعمال تحریم‌های جدید علیه آن‌ها خبر داد.

بغداد/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه فرماندهان برخی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران که در عراق فعالیت می‌کنند، اعمال کرده است.

در این بیانیه تاکید شده است که افراد مذکور در طراحی و هدایت حملات علیه پرسنل، تأسیسات و منافع آمریکا نقش داشته‌اند.

بر اساس این بیانیه، اسامی هدف قرار گرفته با گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران از جمله کتائب حزب‌الله، کتائب سیدالشهدا، جنبش نجباء و عصائب اهل حق مرتبط هستند. خاطرنشان شده است که این گروه‌ها علاوه بر حمله به اهداف آمریکایی، حاکمیت ملی عراق را نیز تضعیف می‌کنند.

همچنین در این بیانیه از دولت عراق خواسته شده است تا این ساختارهای شبه‌نظامی را منحل کرده و از استفاده از خاک عراق برای فعالیت‌هایی که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد، جلوگیری کند.

توماس پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این باره اظهار داشت که واشینگتن گام‌های قاطعی برای «پاسخگو کردن» این فرماندهان برداشته است.

طبق تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، تمامی دارایی‌های این افراد در ایالات متحده مسدود شده و دسترسی آن‌ها به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد شد.

