قطر و کویت با اشاره به اهمیت «ابتکار همکاری استانبول»، بر گسترش اقدام‌های مشترک با ناتو جهت ارتقای امنیت منطقه‌ای و جهانی تاکید کردند.

تاکید قطر و کویت بر تقویت همکاری‌ها با ناتو در نشست آنکارا قطر و کویت با اشاره به اهمیت «ابتکار همکاری استانبول»، بر گسترش اقدام‌های مشترک با ناتو جهت ارتقای امنیت منطقه‌ای و جهانی تاکید کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مقامات ارشد قطر و کویت در نشست وزرای امور خارجه «ابتکار همکاری استانبول» (ICI) در آنکارا، خواستار توسعه بسترهای همکاری و شناسایی فرصت‌های جدید تعامل با پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شدند.

محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، وزیر مشاور در امور خارجه قطر در این نشست از دستیابی به توافق برنامه‌ای مشارکت و همکاری انفرادی (ITPP) با ناتو و مراحل پایانی تاسیس مرکز منطقه‌ای حمایت از عملیات صلح در کشورش خبر داد.

از سوی دیگر، شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت با محکوم کردن حملات به تأسیسات غیرنظامی کشورش، پیشنهاد میزبانی کویت از نشست مشترک وزرای ناتو و کشورهای عضو این ابتکار را در سال 2027 مطرح کرد.

