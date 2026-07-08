رئیس‌جمهور کره جنوبی در جریان مجمع صنایع دفاعی ناتو در ترکیه، خواستار توسعه و سرعت بخشیدن به همکاری‌های نظامی و فن‌آوری با این پیمان شد.

تاکید رئیس‌جمهور کره جنوبی بر تسریع همکاری‌های دفاعی با ناتو در نشست آنکارا رئیس‌جمهور کره جنوبی در جریان مجمع صنایع دفاعی ناتو در ترکیه، خواستار توسعه و سرعت بخشیدن به همکاری‌های نظامی و فن‌آوری با این پیمان شد.

استانبول/آژانس خبری آنادولو



لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی در سخنرانی خود در نشست صنایع دفاعی ناتو، بر لزوم تقویت هم‌پیمانی استراتژیک میان سیول و ناتو تاکید کرد و خواستار ارتقای این روابط به سطح «مشارکت صنایع دفاعی کره جنوبی و ناتو 2.0» شد.

وی با اشاره به این که توانایی تولید سریع تسلیحات و تاب‌آوری زنجیره‌های تامین جهانی، پایه‌های بقای ملت‌ها را تشکیل می‌دهند، پیشنهاد کرد که همکاری‌ها از فروش صرف اسلحه به سمت تحقیق، تولید و بهره‌برداری مشترک از سیستم‌های دفاعی سوق داده شود.



نشست سران ناتو در آنکارا که پس از اجلاس سال 2004 استانبول، دومین میزبانی تاریخ ترکیه از این رویداد به شمار می‌رود، با حضور رهبران 32 کشور عضو و شرکای کلیدی برای بررسی ظرفیت‌های دفاعی اروپا، نوسازی نظامی و حمایت از اوکراین در حال برگزاری است.

