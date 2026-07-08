Saadet Gökce, Halil Silahşör
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
استانبول/آژانس خبری آنادولو
لی جائه میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی در سخنرانی خود در نشست صنایع دفاعی ناتو، بر لزوم تقویت همپیمانی استراتژیک میان سیول و ناتو تاکید کرد و خواستار ارتقای این روابط به سطح «مشارکت صنایع دفاعی کره جنوبی و ناتو 2.0» شد.
وی با اشاره به این که توانایی تولید سریع تسلیحات و تابآوری زنجیرههای تامین جهانی، پایههای بقای ملتها را تشکیل میدهند، پیشنهاد کرد که همکاریها از فروش صرف اسلحه به سمت تحقیق، تولید و بهرهبرداری مشترک از سیستمهای دفاعی سوق داده شود.
نشست سران ناتو در آنکارا که پس از اجلاس سال 2004 استانبول، دومین میزبانی تاریخ ترکیه از این رویداد به شمار میرود، با حضور رهبران 32 کشور عضو و شرکای کلیدی برای بررسی ظرفیتهای دفاعی اروپا، نوسازی نظامی و حمایت از اوکراین در حال برگزاری است.