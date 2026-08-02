02 آگوست 2026•بهروزرسانی: 02 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا طی گفتوگوی تلفنی درباره کاهش تنشها در منطقه رایزنی کردند.
خبرگزاری رسمی عربستان (SPA) گزارش داد این گفتوگو پس از آن انجام شد که ترامپ اعلام کرد حملات برنامهریزیشده آمریکا علیه ایران را متوقف کرده است.
بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس تلفنی بر ضرورت اولویت دادن به گفتوگو برای کاهش تنشهای منطقهای تاکید کردند.
بنسلمان در این گفتوگو، بر اهمیت بهکارگیری همه تلاشها برای ایجاد فضایی آرام که زمینهساز راهحلهای دیپلماتیک و حفظ امنیت و ثبات منطقه باشد، تاکید کرد.
در این تماس تلفنی همچنین روابط دوجانبه و راههای توسعه همکاری میان عربستان سعودی و آمریکا در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
پیشتر پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که بنسلمان در گفتوگو با ترامپ، نگرانی خود را درباره احتمال حملات گسترده جدید آمریکا به ایران ابراز کرده و از وی خواسته است از تشدید تنشها و آغاز حملات جدید خودداری کند.