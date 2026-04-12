بقائی: مذاکرات با آمریکا در اسلام‌آباد به نتیجه نرسید اما دیپلماسی ادامه دارد سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعلام اینکه مذاکرات با آمریکا در اسلام‌آباد به نتیجه نرسیده، گفت دیپلماسی ادامه دارد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص نتایج مذاکرات با آمریکا در اسلام‌آباد به خبرنگار صدا و سیما گفت: «مذاکرات به نتیجه نرسید، اما دیپلماسی ادامه دارد؛ در مورد برخی مسائل به تفاهم رسیدیم، اما در مورد 2-3 موضوع مهم، دیدگاه‌ها فاصله داشت و در نهایت گفت‌وگوها منجر به توافق نشد».

وی با بیان اینکه این دور از مذاکرات طولانی‌ترین دور مذاکرات در یک سال گذشته بوده و مجموعاً 24 یا 25 ساعت به طول انجامیده است، ابراز داشت: «دیپلماسی هیچ‌گاه تمام نمی‌شود؛این ابزار، برای صیانت از منافع ملی است و دیپلمات‌ها باید وظایف خود را چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح انجام دهند».

بقائی افزود: «این مذاکرات پس از 40 روز جنگ تحمیلی انجام شده و در فضایی آکنده از بدگمانی و سوءظن صورت گرفت. بنابراین، طبیعی بود که انتظار نمی‌رفت این مذاکرات در یک جلسه به نتیجه برسد. برخی مسائل جدید، مانند موضوع تنگه هرمز، به این مذاکرات اضافه شد که هرکدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارد».

وی در ادامه تصریح کرد: «در هر شرایطی، دستگاه دیپلماسی باید پیگیر حقوق و منافع مردم ایران باشد؛ دیپلماسی در کنار مدافعان وطن حضور دارد و آماده همه نوع فداکاری هستیم».