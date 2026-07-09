09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
بروکسل/ خبرگزاری آنادولو
کارشناسان مسائل امنیتی و دفاعی با ارزیابی سیوششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، بر این باورند که ترکیه با توسعه صنایع دفاعی، افزایش ظرفیت نظامی و موقعیت راهبردی خود، به یکی از بازیگران تأثیرگذارتر در ناتو تبدیل شده است.
الیزابت براو، کارشناس ارشد دفاعی شورای آتلانتیک در گفتوگو با خبرگزاری «آنادولو»، برگزاری بدون تنش اجلاس آنکارا را مهمترین دستاورد این نشست دانست و تصریح کرد روابط نزدیک رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا جایگاه دیپلماتیک ترکیه را در ناتو تقویت کرده است.
براو با اشاره به رشد صنایع دفاعی ترکیه اظهار داشت که بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو در سالهای اخیر، بهویژه برای تأمین مهمات و تجهیزات دفاعی، به ترکیه روی آوردهاند و این موضوع نشاندهنده تحول سریع نقش آنکارا در ائتلاف است.
وی تأکید کرد که کشورهای اروپایی پس از اجلاس آنکارا، تعهد بیشتری به ناتو نشان و همکاریهای دفاعی مشترک خود را گسترش دادهاند.
این کارشناس گفت: تداوم گفتوگوی ترکیه با روسیه، بهویژه رابطه اردوغان با ولادیمیر پوتین میتواند از نظر دیپلماتیک برای ناتو یک مزیت مهم باشد و در حفظ امنیت منطقه نقشآفرینی کند.
براو همچنین همکاری دفاعی در دست بررسی میان ترکیه و انگلیس را نمونهای از گسترش همکاریهای چندجانبه میان اعضای ناتو در قالبهای جدید ارزیابی کرد.