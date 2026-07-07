امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سفری بی‌سابقه پس از 18 سال انزوای دیپلماتیک، همراه با همتای سوری خود از جاذبه‌های تاریخی و مذهبی دمشق دیدن کرد.

بازدید رؤسای جمهور سوریه و فرانسه از مسجد اموی و دمشق قدیم امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سفری بی‌سابقه پس از 18 سال انزوای دیپلماتیک، همراه با همتای سوری خود از جاذبه‌های تاریخی و مذهبی دمشق دیدن کرد.

دمشق/ خبرگزاری آنادولو



احمد موفق زیدان، مشاور رسانه‌ای ریاست‌جمهوری سوریه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه همراه با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود که پس از 18 سال به عنوان نخستین رهبر فرانسه به دمشق سفر کرده است، از اماکن تاریخی پایتخت دیدن کرد.



امانوئل مکرون پس از گشت‌وگذار در منطقه بافت قدیم دمشق و مسجد جامع اموی، در ضیافت شامی که به افتخار رئیس‌جمهور فرانسه در یکی از رستوران‌های سنتی دمشق تدارک دیده شده بود، شرکت کردند.



زیدان این بازدید را نشانه بارزی از برقرار شدن امنیت و ثبات در سوریه از تاریخ 8 دسامبر 2024 دانست و آن را پاسخی عملی به کسانی خواند که ثبات این کشور را هدف قرار داده بودند.

مکرون با این سفر، به اولین رئیس‌جمهور فرانسه تبدیل شد که پس از حدود 18 سال به سوریه سفر می‌کند.



وی در بدو ورود به فرودگاه دمشق مورد استقبال اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه قرار گرفته بود.



این اقدام به عنوان بخشی از روند نفوذ مجدد و همگرایی دیپلماتیک اخیر میان پاریس و دمشق ارزیابی می‌شود.



لازم به ذکر است که احمد الشرع نیز در مه 2025 با سفر به پاریس، نخستین بازدید خود را از یک کشور غربی پس از تصدی ریاست‌جمهوری انجام داده بود.

آخرین سفر در سطح ریاست‌جمهوری از فرانسه به سوریه، در سپتامبر 2008 توسط نیکولا سارکوزی انجام شد؛ سفری که در آن زمان تلاش داشت تا انزوای دیپلماتیک دمشق را پس از ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان در سال 2005 بشکند.



گفتنی است منطقه دمشق قدیم از سال 1979 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان است که حیات شهری در آن به صورت پیوسته جریان دارد. همچنین مسجد تاریخی اموی از مهم‌ترین نمادهای مذهبی و باستانی جهان اسلام به شمار می‌رود.

